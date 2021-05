Coopération : Le Japon alloue 1,5 milliard Cfa au Sénégal pour la fabrication de pirogues en fibre de verre

Le pays du Soleil levant est très en phase avec les efforts du Sénégal pour la modernisation du secteur de la pêche artisanale. Le Japon vient d’allouer dans le cadre de l’Aide Non Remboursable une subvention de 300 millions de Yens environ 1 milliard 500 millions de FCFA destinée à la fabrication de pirogues en fibre de verre.

« Le Sénégal a mis sur pied un programme très intéressant de modernisation de la pêche artisanale à travers le remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre. Les embarcations en fibre de verre présentent divers avantages : elles sont plus rapides et plus stables, consomment moins de carburant et offrent une plus grande sécurité aux pêcheurs surtout en haute mer », déclare entre autres qualités des pirogues en fibre de verre, son Excellence ARAI Tatsuo, ambassadeur du Japon au Sénégal.







Au Sénégal, le secteur de la pêche emploie plus de 600 000 personnes. Cette signature de note impliquant le programme de constructeurs pirogues en fibre de verre pour le secteur de la pêche représente une importante contribution.





« Ce projet vient renforcer le secteur de la pêche avec des infrastructures et des équipements beaucoup plus modernes et beaucoup plus performants, beaucoup plus économiques pour les pêcheurs », a souligné Amadou Hott, le ministre de l’Économie, du plan et de la coopération du Sénégal.





Le Sénégal et le Japon, en effet, avaient signé un mémorandum lors de la TICAD7 avec des entreprises japonaises et avec la JICA.





Le pays du Soleil levant coopère avec le Sénégal dans trois domaines prônés de la Conférence de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD) que sont l’économie avec les infrastructures de qualité qui contribuent au développement du Sénégal avec comme projets phares la réhabilitation du Mole3 du port de Dakar, le projet de dessalement de l’eau de mer. Dans le domaine de la Santé, le Japon accompagne le Sénégal dans la Couverture Maladie Universel (CMU) et la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la paix et la sécurité.





Le ministre de l’Économie et de la coopération a remercié l’ambassadeur du Japon au Sénégal et son pays pour la coopération dynamique et très franche depuis les cinquante dernières années.





A rappeler que le Japon et le Sénégal célèbrent le 60ème anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 40ème anniversaire de l’envoi de volontaires japonais au Sénégal. Amadou Hott saluant le dynamisme de cette coopération a magnifié la position du Japon lors du sommet de Paris sur le financement des Économies Africaines.