Coopération : Les Etats-Unis et le Sénégal peaufinent leurs liens économiques

Madame Oulimata Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, a reçu, ce vendredi 20 janvier 2023, la Secrétaire d'État américaine au Trésor, Mme Janet L. Yellen, en séjour au Sénégal. Au cours de cette rencontre de travail, qui s’est tenue dans les locaux du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, l’autorité étatique sénégalaise et son hôte de marque ont abordé plusieurs questions, notamment le renforcement des relations, les droits de tirage spéciaux (DTS).









« Les relations entre les Etats-Unis et le Sénégal sont excellentes »





Selon Mme le ministre, les relations entre son pays et les Etats-Unis sont « excellentes ». « Nous avons d’excellentes relations avec les Etats-Unis, plus d’une soixantaine d’années. Notre coopération avec les Etats-Unis d’Amérique est une coopération multi-dimensionnelle. Les Etats-Unis accompagnent le Sénégal dans tous les secteurs d’activités, notamment la santé, l’éducation, l’agriculture, le secteur de l’énergie, les infrastructures ; et nous avons au Sénégal plus d’une cinquantaine d’entreprises américaines », a soutenu Mme Oulimata Sarr, qui souhaite voir beaucoup plus le secteur privé américain dans le pays de la Téranga.





De l’avis de la patronne de l’économie sénégalaise, cette visite de la secrétaire d'État américaine au Sénégal est un "message fort" car elle constitue une belle occasion pour renforcer le sommet important des dirigeants États-Unis-Afrique qui s’est tenu en décembre dernier.





Une visite pour mettre en avant le travail du Président Biden et son administration





Pendant son séjour au Sénégal (du 18 au 22 janvier 2023), la secrétaire Mme Janet Yellen mettra en avant le travail de l'administration Biden-Harris dans le but d’approfondir les liens économiques entre les États-Unis et le Sénégal, notamment en élargissant les flux commerciaux et d'investissement tout en promouvant une croissance économique durable et inclusive. Cela fait suite au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qui s'est tenu le mois dernier à Washington DC, où le Président Biden a annoncé plus de 15 milliards de dollars d'engagements, d'accords et de partenariats en matière de commerce et d'investissement.





« Les États-Unis gardent précieusement les relations bilatérales avec le Sénégal »





Ainsi, dans son mot introductif, Mme Janet Yellen s’est réjouie de la rencontre. « C'est un plaisir de vous rencontrer après le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de Washington en décembre. Et c'est un plaisir de se réunir avec vous aujourd'hui comme les premières femmes qui servent, dans nos statuts. Comme vous savez, les États-Unis gardent précieusement les relations bilatérales avec le Sénégal (…) », a souligné la diplomate américaine.





Mieux, elle ajoute : « Dans notre conversation d'aujourd'hui, nous parlerons de redoubler nos efforts pour accroître l’opportunité économique des jeunes et femmes qui je sais est une question à laquelle vous vous intéressez profondément ».





A ce titre, la Secrétaire d’état américaine va noter les mesures prises par les États-Unis pour renforcer la sécurité alimentaire, notamment grâce à une aide de plus de 13,5 milliards de dollars, un appel aux institutions financières internationales pour élaborer et mettre en œuvre un plan d'action pour lutter contre l'insécurité alimentaire et apporter un soutien nouveau au Fonds international de développement agricole.