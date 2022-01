Coopération Sénégal-BAD : Le président Dr Akinwumi Adesina en visite officielle à Dakar

C’est à 15h19 minutes précises que l’avion HF 700 de la compagnie Air Côte d’Ivoire s’est posé sur le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. A son bord, il y a le président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) à la tête d’une forte délégation. Sur place, Dr Akinwumi Adesina, qui effectue une visite officielle au Sénégal, du 26 au 28 janvier, a été accueilli chaleureusement par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, en compagnie du représentant résident de la BAD au Sénégal.











Les deux hommes se sont rendus ensuite au salon d’honneur de l’AIBD où ils ont échangé quelques mots en présence de la délégation; avant de prendre la route pour l’hôtel Terrou-Bi où seront logés le patron de la BAD et sa délégation.





Plusieurs activités inscrites au programme de la visite





Pour cette visite officielle de deux jours, plusieurs activités sont inscrites à l’agenda du président du groupe de la BAD, notamment une audience avec Son Excellence Macky Sall, président de la République, pour des échanges approfondis sur la coopération entre la Bad et le Sénégal, un entretien avec les ministres de l’Economie, du Plan et de la Coopération et celui des Finances et du Budget, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la BAD pour le Sénégal.





Demain jeudi 27 janvier, il se rendra au siège de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) pour une visite de travail à laquelle prendra part le Bureau opérationnel de suivi du PSE (BOSS). Il aura aussi une audience avec le gouverneur et le vice-gouverneur de la BAD pour le Sénégal au ministère de l’Economie, avant de se rendre au Palais de la République pour une audience avec le Chef de l’Etat Macky Sall.





Il est prévu également une rencontre avec le secteur privé et une signature des accords de financement. Ce qui mettra un terme aux activités de la journée.