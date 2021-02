Coopération Sénégal-Turquie : Global Trading Innovation, vitrine de l'excellente collaboration entre les deux pays

C'est désormais avec Global Trading innovation qu'il faut compter en matière de partenariat avec les entreprises Turques.La société dirigée par le Sénégalais Djiby Sow fait parler d'elle en bien au niveau de l'empire Ottoman (Turquie). Elle a été élue meilleur représentant exclusif de l'Afrique au "World Halal Summit.Le World Hallal Summit, une rencontre de dimension mondiale qui permet au secteur privé de différents pays de nouer des partenariats. La société Global Trading Innovation de M. Djiby Sow en méritant la confiance des autorités Turques s'est vu confier la représentation des intérêts Turques en Gambie, au Mali, en Guinée Conakry et en Côte D'ivoire.Global Trading Innovation va désormais conduire les chefs d'entreprise et hommes d'affaires de ces pays de la sous-région à des rencontres Be to Be et aux différents fora sous le ciel Turc.A ses débuts, Global Trading Innovation en tant que privé a réussi à mettre en place le pavillon Sénégal à ce grand rendez-vous mondial du World Halal Halal Summit.Pour plus d'ouverture et d'opportunités à nos hommes d'affaires et entrepreneurs et chefs d'entreprises, Djiby Sow a déjà balisé la voie de la recherche du partenariat en Turquie et lance un appel à l'État pour braver de nouveaux défis.