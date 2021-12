Coopération Sino-africaine : Le FOCAC de Dakar adopte quatre documents finaux et décline sa feuille de route

La 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération Sino-africaine (FOCAC) a baissé ses rideaux, ce mardi 30 novembre 2021, au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, à Dakar (Sénégal). Centré sur le thème « Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère », cette rencontre de Dakar, selon la ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, s’est terminée « avec beauté au regard des pertinentes et favorables conclusions auxquelles la Chine et l’Afrique ont abouti mais aussi, au regard de la sérénité et du sérieux dont les travaux ont été empreints ». Et à l’issue des travaux, les participants ont pu s’accorder sur quatre documents finaux « extrêmement importants qui portent leur ambition pour l’Afrique vu par la Chine et par les Africains eux-mêmes, et qui portent aussi leurs engagements communs pour l’Afrique et les peuples africains par la Chine et par eux-mêmes ».









« Dakar aura presque battu le record de la présence des pays africains »





En effet, S.E. Mme Aïssata Tall Sall qui animait une conférence de presse conjointe avec son homologue chinois S.E.M Wang Yi, Conseiller d’Etat, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, a soutenu que ce FOCAC de Dakar aura presque battu le record de la présence des pays africains ici en terre sénégalaise et ceci malgré le contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 et la psychose ambiante lorsque le nouveau variant a été découvert ». Pour elle, cela témoigne de deux choses, à savoir : la coopération entre la Chine et l’Afrique est « une coopération dynamique, voulue et acceptée par l’ensemble des pays africains et partagée aussi par leurs peuples » et enfin, « les gouvernements africain et chinois sont conscients de la responsabilité qui est la nôtre. Le FOCAC étant notre bien commun, est à persévérer, à continuer à approfondir, à élargir cette coopération comme le thème de Dakar l’a recommandé ».





« L’adoption de ces documents finaux démontre la forte volonté de relever les défis »





Le conseiller d’Etat, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, pour sa part, a souligné que l’adoption de ces quatre documents finaux, soient les plus nombreux dans l’histoire du forum, démontre « la forte volonté de la Chine et de l’Afrique pour relever les défis et œuvrer ensemble au développement ».





Un consensus centré autour de 5 points importants