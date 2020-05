Covid-19 au Sénégal : 67 nouveaux cas positifs dont 5 issus de la transmission communautaire

Les malades de Covid-19 augmentent de jour en jour dans les hôpitaux. Directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action, le Docteur Aloyse Waly Diouf a annoncé, ce dimanche 3 mai, 67 nouvelles contaminations au coronavirus. Ceci, sur 810 tests réalisés soit un taux de positivité de 8,27%.



Le communiqué numéro 63 a indiqué que les nouveaux cas positifs issus les résultats des examens virologiques comportent 62 cas contacts suivis par les services du ministère et 5 cas communautaires répartis entre Yoff (1), Diamniadio (1) Thiès (1), Touba (2).



Les 4 cas graves toujours en réanimation



Ayant présidé le point de la situation de la pandémie du jour, Dr Diouf a déclaré que les 4 cas graves enregistrés depuis quelques jours, sont encore pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital Principal de Dakar.



En outre, le porte-parole dudit ministère a fait relever que 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs. Donc, ils sont déclarés guéris et ils vont retourner chez eux dans les heures qui suivent. Mieux, signale-t-il, l'état de santé des malades hospitalisés est stable.



Le Sénégal compte 1182 cas positifs depuis le début de l’épidémie. Ils sont 372 cas guéris, 9 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 800 patients suivis dans les hôpitaux.



Dr Aloyse Waly Diouf de rappeler ainsi que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a exhorté les populations de respecter les mesures barrières.