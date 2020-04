Coronavirus : gros don de Gareth Bale à un hôpital gallois

L'attaquant gallois du Real Madrid Gareth Bale a annoncé mercredi avoir fait don de 569 000 euros à l'hôpital de Cardiff où il est né, afin de l'aider dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.



L'attaquant gallois du Real Madrid Gareth Bale a annoncé mercredi avoir fait don de 500 000 livres (569 000 euros) à l'hôpital de Cardiff où il est né, afin de l'aider dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. « L'hôpital universitaire du pays de Galles (The University Hospital of Wales) tient une place particulière dans mon coeur. C'est là que je suis né et il a apporté un grand soutien à mes amis, ma famille et à la communauté en général », a affirmé l'international gallois de 30 ans dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du conseil de santé de Cardiff (Cardiff and Vale UHB).

« Moi et ma famille, nous aimerions montrer notre soutien. Continuez à faire du bon travail. Vous faites un travail extraordinaire et je vous en remercie beaucoup », a ajouté le capitaine de la sélection galloise en remerciant « l'ensemble du NHS (National Health Service) », le système de santé publique au Royaume-Uni.

Selon le Guardian, il fera don de la même somme à un hôpital madrilène.

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

