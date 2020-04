Coronavirus : Les masques faits maison sont-ils efficaces ?

VIDÉO. Les tutoriels pour fabriquer soi-même des masques contre l'épidémie de Covid-19 se multiplient sur YouTube, depuis mars 2020. Les études les plus poussées sur le sujet montrent toutefois que ces masques ne protègent pas du virus (et donc du nouveau coronavirus) ceux qui les portent. Il n’existe aucune preuve scientifique non plus de leur efficacité quant au risque de contaminer l’entourage, car ces masques ne sont pas du tout équivalents aux masques FFP2 ou chirurgicaux.





Alors, faut-il les abandonner ? Voici nos explications, appuyées par les études scientifiques sur le sujet.