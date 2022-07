Coumba Gawlo brave les consignes des médecins pour féliciter ses filles qui ont réussi aux examens

Coumba Gawlo, dans une video touchante, a échangé avec ses filles, depuis l'étranger pour les féliciter pour leur réussite, respectivement au BAC S pour Anna Dior et au BFEM pour Perle.





A travers cette video, la diva félicite, encourage et remercie ses filles pour leur courage et leur sérieux, malgré son absence physique et surtout dans ces moments que sa famille et elle traversent.