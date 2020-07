Coup de gueule de Dr Aissatou Diop : "Ils ont transformé la devanture de ma pharmacie en Daral"

Coup de gueule de De Aissatou Diop : "Ils ont transformé la devanture de ma pharmacie en Daral"

Dr Aissatou Diop est très remontée contre les autorités municipales qui ont laissé les vendeurs de moutons s'installer devant sa pharmacie sise à Ouagou Niayes au point de chasser les clients et les livreurs.Elle a joint Seneweb pour alerter l'opinion sur ces faits qui nuisent à son activité."Nous avons l'autorisation du ministère, donc on doit avoir un minimum de protection" clame-t-elle au bout du fil.A chaque veille de tabaski, elle vit le même calvaire et dit interpeller les autorités sanitaires au plus haut niveau.Selon Dr Aisssatou Diop toujours, la mairie de Biscuiterie "nous avait promis que cette situation n'allait pas se répéter.Et c'est plus grave encore cette année parce que la mairie y a même installé un point d'eau et l'eau coule de partout", a fustige Dr Diop qui demande que cette situation cesse.