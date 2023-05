Couverture maladie universelle : La Coopération luxembourgeoise équipe les mutuelles départementales des régions du Nord

L’Agence de la Couverture maladie universelle (ANACMU) avec le soutien de la Coopération luxembourgeoise compte renforcer les capacités et la mobilité des mutuelles départementales des régions de Saint-Louis et de Matam pour améliorer la promotion de la couverture maladie universelle auprès des populations du Nord. Dans ce contexte, 6 véhicules et 7 motos ont été remis ce mardi 16 mai 2023 aux 6 unions départementales de mutuelles de santé de la zone Nord. La cérémonie s’est tenue à Dakar et a été présidée par Racine Senghor, secrétaire général de l’ANACMU et Tania MARTINS, cheffe de coopération de l’Ambassade du Luxembourg au Sénégal.









La mise à disposition de cette logistique roulante, d’une valeur totale de 150 millions de FCFA, entre dans le cadre plus global du volet « protection sociale » du 4ème programme de coopération Sénégal-Luxembourg visant à accompagner le programme de Couverture Maladie Universelle dans l’appui à la professionnalisation des mutuelles de santé. Cet appui intègre, entre autres, une dotation en équipements informatiques, le recrutement et la formation des équipes techniques des mutuelles, le renforcement des capacités d’encadrement technique des services régionaux de l’ANACMU, etc.