Couverture Maladie universelle : Un plaidoyer pour plus d’adhérents

L’agence nationale de la Couverture Maladie universelle a organisé ce mardi 27 décembre une journée axée sur les adhésions systématiques aux mutuelles de santé et le processus de digitalisation du système de santé. Cette activité a eu lieu dans son stand au pavillon brun à l’occasion de la 30e édition de la Foire Internationale de Dakar.





La foire est une opportunité pour les structures de mieux faire connaître leurs domaines à travers l’organisation de causeries. La CMU a suivi cette dynamique en échangeant avec les visiteurs sur l’importance de l’adhésion systématique. Cette journée est, selon Bocar Mamadou Daff, Directeur général de la CMU, l’occasion pour sensibiliser encore la population et expliquer les nouveaux aspects et les nouvelles innovations. «Cela a pour but d’encourager les sénégalais à adhérer massivement», a affirmé ce dernier.





L’Agence nationale a axé ses actions sur deux aspects : l’adhésion systématique et la digitalisation.