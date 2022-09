Couverture médicale du Magal : Le CEA-SAMEF déploie une polyclinique mobile à Touba

Basé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Centre d’excellence africain pour la santé de la mère et de l’enfant (CEA-SAMEF) est venu en renfort, à l'occasion du Magal de Touba. Cette structure a déployé une polyclinique mobile dans la ville sainte, pour apporter sa contribution dans la couverture sanitaire de ce grand événement religieux. Seneweb a tendu son micro au directeur du CEA-SAMEF.



"Nous sommes à Touba dans le cadre de la stratégie Centre d’excellence africain d'accompagnement du ministère de la Santé dans ses activités de prise en charge des patients et des préventions au cours du Magal. C'est extrêmement important, parce que nous l'avions inscrit depuis quelques années dans notre plan d'action", a expliqué le professeur Ousmane Ndiaye, Directeur du CEA-SAMEF.



Ce pédiatre spécialiste de néonatalogie est revenu largement sur leur mission dans la capitale du mouridisme. "Nous avons un plan de travail annuel où nous avons inscrit les événements religieux, en particulier le grand Magal. Pour ce Magal, nous avons lié une convention avec le district sanitaire de Touba pour la couverture. Ainsi, un bus médicalisé avec un personnel qualifié a été déployé en renfort dans la ville sainte", a annoncé le Pr. Ndiaye, par ailleurs chef du Service universitaire de pédiatrie de l'UCAD.



L'équipe du Centre d’excellence africain pour la santé de la mère et de l’enfant (CEA-SAMEF) mène depuis une semaine des séances de consultations gratuites et de sensibilisation sur certaines pathologies.

"Tous nos pédiatres venus de Dakar et d'autres localités du pays sont dispersés dans différents sites hospitaliers pour la consultation. Nous privilégions aussi la sensibilisation de certaines maladies. C'est dans ce cadre qu'intervient ce bus médicalisé qui est une polyclinique mobile. Ainsi, le bus circule depuis une semaine à Touba et à Mbacké", a détaillé le directeur du CEA-SAMEF.



Regarder la vidéo ci-dessous