Couvre-feu de 18h à 07h du matin : "Ce n'est plus pour longtemps" (Seydou Gueye)

Sur le plateau de France 24 et Rfi, le Président Macky Sall annonçait la possibilité d'appliquer "le couvre-feu de 18 heures à 07 du matin". Et bien selon le ministre, chargé de sa communication, "ce n'est plus pour longtemps".





Mieux, dans un entretien accordé à Seneweb, Seydou Gueye estime que "si le confinement s'impose, la décision sera prise au moment opportun".