Covid-19 / 2,5 milliards perdus : Les entreprises Événementielles (UNEES) lancent un SOS au chef de l’Etat

Les membres de l'Union nationale des entreprises Événementielles du Sénégal (UNEES) tirent la sonnette d'alarme et appellent le chef de l’Etat à voler à leur secours. Lors d’un point de presse, ils ont listé les difficultés rencontrées par leur secteur à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Après plus de deux mois d'inactivité, le secteur a perdu, selon ses membres, plus de 2 milliards 500 millions de francs Cfa.





« Depuis le début de cette pandémie de Covid-19, l'événementiel est l'un des secteurs les plus impactés. N'empêche, nous participons à notre manière à la lutte contre cet ennemi invisible à travers la sensibilisation (sonorisation), distribution des masques, de gel hydroalcoolique et la mise à disposition de logistique sur les 45 départements du Sénégal », a rappelé Mbaye Thiandé, responsable communication de l’UNEES.