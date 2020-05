Covid-19 : Le Sénégal enregistre 2 décès supplémentaires

Un 20ème et 21ème décès enregistrés par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La situation est plus qu'inquiétante au Sénégal.





En fait, ces deux décès liés au coronavirus viennent allonger la liste macabre dont la 19ème victime a été décomptée, dimanche dernier.





Donnant plus de détails sur ces deux cas, la présidente du Comité national de gestion des épidémies et par ailleurs, Directrice de la Santé a indiqué que le premier est un homme de 75 ans demeurant à Touba. Le défunt a succombé à son arrivée au Services d'accueil et de traitement des urgences (Sau) de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de la ville sainte, hier mardi.





Le second, déclare Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, est également un homme âgé de 75 ans et résidant à Ngor. La victime a perdu la vie, ce mercredi 13 mai, à 3 heures 10 minutes au Centre Cuemo de l'hôpital de Fann de Dakar.





Ces informations ont été données lors du point journalier sur l'évolution de la pandémie de Covid619 au Sénégal du ministère de la Santé et de l'Action sociale.