Covid-19 : 3 nouveaux décès enregistrés au Sénégal, le bilan passe à 76 morts

Les décès liés à la maladie du Coronavirus continuent d’augmenter au Sénégal. Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont, ce jeudi 18 juin, annoncé 3 cas de décès supplémentaires. Ce qui porte le nombre total de morts à 76.

Pis, il y a toujours des cas graves. Ils sont au nombre de 17 de patients et sont pris en charge dans les services de réanimation des différentes structures sanitaires.





A ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal compte 5475 cas enregistrés depuis le 2 mars 2020, 76 décès déplorés, un patient évacué en France, 3716 patients déclarés guéris et 1682 personnes contaminées et encore sous traitement.