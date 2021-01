Covid-19 : 5 décès, 186 tests positifs et 43 patients en Réa

Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a présidé le point du jour sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, ce dimanche 3 janvier . Il a fait état de 186 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1703 tests réalisés, soit un taux de positivité de 10,92%.Détaillant les nouveaux cas positifs issus des résultats des tests virologiques figurant dans le communiqué numéro 308, Dr. Ndiaye a indiqué qu'il s'agit de 73 cas contacts suivis par les services du ministère et de 113 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Maristes (8), Parcelles-Assainies (6), Dahra (5), Dakar-Plateau (5), Tivaouane (5), Diourbel (4), Linguère (4), Ouest-Foire (4), Touba (4), Almadies (3), Sagna (3), Fatick (3), HLM (3), Liberté-1 (3), Liberté-6 (3), Mamelles (3), Matam (3), Richard-Toll (3), Thiès (3), Darou-Mousty (2), Kaolack (2), Liberté-4 (2), Medina (2), Mermoz (2), Ouakam (2), Rufisque (2), Sacré-Cœur (2), Yarakh (2), Castors (1), Gossas (1), Grand-Dakar (1), Grand-Médine !(1), Grand-Yoff (1), Guédiawaye (1), Kaffrine (1), Kanel (1), Keur-Massar (1), Liberté-2 (1), Liberté-3 (1), Liberté-5 (1), Mbour (1), Ngor (1), Nord-Foire (1), Point-E (1), Sakal (1), Scat-Urbam (1), Thiadiaye (1) et Yoff (1).Cependant, 82 patients sont contrôlés négatifs et déclarés guéris, ce jour. Actuellement, signale-t-il, 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Par ailleurs, cinq (5) décès ont été enregistrés, ce samedi 2 janvier. Il s'y ajoute que l'état de santé des autres malades hospitalisés est stable.Le Sénégal a répertorié, à ce jour, 19 697 cas positifs de Covid-19. Ils sont 17 515 personnes guéries, 421 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1760 de malades suivis dans les hôpitaux.Comme toujours, le ministère de la Santé exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collectives et individuelles que sont les gestes barrières.