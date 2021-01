Covid-19 : 6 décès, 245 nouveaux tests positifs et 32 patients en Réa

La tendance haussière des nouvelles contaminations au COVID-19 se poursuit avec 245 personnes diagnostiquées positives et six décès au cours des dernières 24 heures, a-t-on appris, ce dimanche 10 janvier du ministère de la Santé et de l’Action sociale.Selon le directeur de la prévention, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, sur un total de 1781 tests virologiques réalisés, 245 sont se sont révélés positifs, soit un taux de 13,76%.Les nouvelles contaminations comprennent 101 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 144 contaminations dites communautaires, a indiqué docteur Ndiaye.Il a signalé six nouveaux décès portant à 465 le nombre total de morts causés par cette maladie depuis son apparition au Sénégal le 2 mars dernier.Le directeur de la prévention renseigne par ailleurs que 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, contre 90 patients déclarés guéris au cours des dernières 24 heures.Aucun cas de Covid-19 importé n’a été signalé au cours des dernières vingt-quatre heures, selon El Hadj Mamadou Ndiaye.Au total, 21245 cas positifs ont été recensés au Sénégal depuis le 2 mars dernier, dont 18218 guéris, 465 décédés et 2561 patients encore sous traitement.Les services du ministère de la Santé et de l’action sociale exhortent les sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.