Covid-19: 78 nouvelles contaminations confirmées et hausse des cas graves

Le nombre de cas confirmés de Covid -19 augmente régulièrement depuis quelques temps. Ainsi, le coronavirus poursuit sa progression au Sénégal avec son lot de morts. Dévoilant les résultats des examens virologiques du communiqué numéro 287 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, au cours du point journalier sur la situation de la maladie Covid-19, de ce dimanche 13 décembre, le Directeur de la Prévention, le Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a déclaré 78 nouveaux cas positifs. Ceci, sur un échantillon de 1227 tests effectués. Ce qui donne un taux de positivité de 6,36%.Le porte-parole dudit ministère s’est, ainsi, exprimé sur la répartition de ces nouveaux tests positifs. Selon lui, il s’agit de 32 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action, d’un (1) cas importé enregistré à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIDB) de Diass et de 45 cas issus de la transmission communautaire. Ce troisième groupe de malades est recensé à Dakar-Plateau (6), Fatick (3), Thiès (3), Guédiawaye (2), Keur-Massar (2), Mermoz (2), Pout (2), Sacré-Coeur (2), Tivaouane (2), Almadies (1), Cité Cpi (1), Cité Sipres (1), Diourbel (1), Fann (1), Hlm (1), Kaolack (1), Koki (1), Liberté 1 (1), Mamelles (1), Sangalkam (1), Sicap baobab (1), Kébémer (1), Mbao (1), Médina (1), Niarry Tally (1), Ouakam (1), Podor (1), Saint-Louis (1), Touba (1) et Yoff (1).Dr El Hadji Mamadou Ndiaye de signaler qu’il y a une hausse des cas graves. Actuellement, 17 personnes sont pris en charge dans les services de réanimation contre 13 répertoriés hier samedi 12 décembre.Cependant, il affirme que 35 cas patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Tout en ajoutant que l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le début de cette pandémie au Sénégal, le 2 mars dernier, 17075 cas positifs ont été notifiés. Ils sont répartis entre 16904 guéris, 349 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 631 patients sous traitement. Sur ce, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale exhortent les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives dont le port obligatoire du masque, bien ajusté et couvrant le nez et la bouche. Ceci, dans les lieux de rassemblement publics et privés, les lieux de commerce et les moyens de transports publics.