Covid-19 au Sénégal : 0 décès, 43 tests positifs, 4 cas importés et 30 patients en réa

Porte d'entrée de la Covid-19 au Sénégal en mars dernier, l'aéroport Blaise Diagne de Diasse (Aibd) est à surveiller. Surtout avec l'ouverture des frontières aériennes qui favorise aujourd'hui le retour en trombe des cas importés. Avec un cas importé par jour depuis plus d'un mois, l'aéroport Blaise Diagne de Diasse a enregistré aujourd'hui 4 cas importés.





En effet, sur 1261 tests réalisés par les services du ministère de la Santé et de l'action sociale, 43 sont revenus positifs (3,41% de positivité) dont 4 cas importés enregistrés à l'Aibd, 22 cas contacts et 17 cas issus de la transmission communautaire et provenant de ces localités:





Saraya 3, Keur Massar 2, kolda 2, Fann 1, Hlm Patte d'oie 1, Joal 1, Kédougou 1, Mbao 1, Ouakam 1, Pikine 1, Popenguine 1, Rufisque 1 et Touba 1.





À noter qu'aucun cas de décès n'a été enregistré ces dernières 48 heures. Par conséquent, le compteur des décès de Covid-19 reste stabilisé à 293. Au moment où les cas graves admis dans les centres de réanimation sont en constante baisse avec 30 cas graves en observation.