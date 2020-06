Covid-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès, le bilan passe à 82 morts

Le Sénégal a franchi la barre des 80 cas de décès liés à la maladie de la Covid-19. Ce samedi 20 juin, trois (3) décès supplémentaires ont été annoncés par le Docteur Aloyse Waly Diouf, désormais ex directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce qui porte le bilan à 82 décédés. Depuis le début de la semaine, le Sénégal est dans une spirale macabre. En effet, depuis lundi dernier, on enregistre, au moins, trois cas de décès par jour liés à la maladie du coronavirus.