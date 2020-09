Covid-19 : 43 nouvelles contaminations, 1 décès et 27 cas graves en réanimation

Les nouvelles contaminations à la Covid-19 issus de la transmission communautaire repartent en hausse. Après une semaine de baisse avec des statistiques en deçà de 20 cas communautaires, ce samedi, 26 cas issus de la transmission communautaire ont été recensés dans les localités ci-après:Maristes (3), Mbour (3), Kolda (2), Pété (2), Thiès (2), Bignona (1), Birkilane (1), Cité nouvel horizon (1), Fatick (1), Grand Dakar (1), Hann village (1), Hlm Grand Médine (1), Liberté 5 (1), Mbao (1), Medina (1), Mermoz (1), Ouest-Foire (1) et Tivaouane (1).Ce samedi, 43 nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été enregistrés au Sénégal sur un échantillon de 1334 soit un taux de positivité de 3,22%. Avec donc 26 cas communautaires, 15 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'action sociale et 2 cas importés enregistrés à l'aéroport Blaise Diagne de Diasse (Aibd) qui renoue avec les cas après quelques jours d'accalmie.Un décès est à déplorer dans le bilan de ce samedi 19 septembre 2020. 27 cas graves sont admis dans les centres de réanimation au moment où 102 patients hospitalisés sont déclarés guéris.Ainsi, le Sénégal compte à ce jour 14688 cas positifs dont 11153 guéris, 302 décédés donc 3232 patients sous traitement.