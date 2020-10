Covid-19 : Donald Trump pense être immunisé, mais…

Ce dimanche sur Fox News, il s'est présenté en "président immunisé". Or, il est impossible de l'affirmer aujourd'hui.





Donald Trump a affirmé ce dimanche 11 octobre qu'il était désormais immunisé contre le Covid-19, affichant sa volonté d'en découdre avec Joe Biden dans la dernière ligne droite de la campagne. "Il semble que je sois immunisé, pour, je ne sais pas, peut-être une longue période, peut-être une courte période, peut-être pour la vie. Personne ne sait vraiment mais je suis immunisé", a-t-il déclaré.





"Vous avez aujourd'hui un président qui n'a pas besoin de se cacher dans son sous-sol comme son adversaire" Joe Biden, a-t-il ajouté lors d'un entretien téléphonique sur Fox News. Un peu plus tard, le président américain a réitéré cette affirmation sur son compte Twitter. "Une autorisation totale et complète des Médecins de la Maison Blanche hier. Cela veut dire que je ne peux pas l'attraper (immunisé), et je ne peux pas le transmettre. Très bon à savoir !!!", a-t-il écrit dans un tweet rapidement supprimé par le réseau social pour "informations trompeuses et potentiellement préjudiciables liées au COVID-19".





Trop de zones d'ombres pour être catégorique





Car de l'avis de tous les scientifiques, la question de l'immunité face au Covid-19 reste entourée de nombreuses inconnues: on ne connaît pas avec précision ni la durée de cette dernière, ni le degré de protection réel qu'offrent les anticorps. Fin août, des chercheurs de Hong Kong ont d'ailleurs annoncé avoir découvert le premier cas avéré au monde de réinfection par le Covid-19, quelques mois après une guérison.





Quelques jours auparavant, une étude de l'Université de l'état de Washington et du Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle avait pourtant rassuré une partie de la communauté scientifique: les membres de l'équipage d'un bateau de pêche de Seattle, ayant contracté le coronavirus, n'avaient pas été réinfectés une fois remis au contact de la maladie. Mais cette étude porte sur un nombre trop faible de patients pour être validé par ses pairs.





Samedi soir, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley avait affirmé que le président américain n'était "plus considéré comme risquant de transmettre" le virus à d'autres personnes. Quelques heures plus tôt, Donald Trump s'était exprimé depuis la Maison Blanche devant des sympathisants. Le retour sur les estrades de campagne est prévu en début de semaine, et le rythme s'annonce intense: Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi.





Trump insinue que Biden pourrait être malade





Lors de son entretien sur Fox News, le locataire de la Maison Blanche, 74 ans, a aussi insinué que son adversaire démocrate, 77 ans, pourrait être malade. "Si vous regardez Joe, il toussait terriblement hier (samedi), puis il attrapait son masque, puis il toussait..", a-t-il déclaré. "Je ne sais pas ce que cela veut dire mais la presse n'en a pas beaucoup parlé".





Depuis l'annonce, le 1er octobre, du test positif de Donald et Melania Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de tests Covid, qui ont été négatifs jusqu'ici.





Une plus grande opacité entoure en revanche le président des États-Unis. Son équipe médicale refuse obstinément de dire à quand remonte son dernier test négatif. Cette posture alimente les soupçons sur la possibilité qu'il n'ait pas effectué de test pendant plusieurs jours avant son test positif. Plus de 214.000 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis.





Joe Biden compte désormais près de dix points d'avance dans la moyenne des sondages nationaux et a également conforté son avantage dans les intentions de vote au niveau des États décisifs pour l'élection.





Face à ces chiffres inquiétants pour son avenir politique, Donald Trump invoque, plus que jamais, le souvenir de la surprise de 2016, martelant comme pour mieux s'en convaincre que l'histoire se répètera.





Dans un tweet matinal, il a cité le statisticien spécialiste des élections, Nate Silver, affirmant: "La victoire de Trump en 2016 fut le plus grand choc politique de ma vie". "C'est simplement parce que vous avez eu tout faux", lui a répondu le président américain. "Il y a cette fois-ci encore plus d'ENTHOUSIASME qu'en 2016".