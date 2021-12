Covid-19 : Face à Omicron, Abdoulaye Diouf Sarr appelle à la vaccination

En marge du vote de son projet de budget, le ministre de la Santé et de l'action sociale n'a pas omis d'aborder l'actualité liée au Covid avec le nouveau variant, Omicron. Selon le ministre, que toutes les dispositions sont effectives aussi bien dans la prise en charge que dans la surveillance des frontières pour éviter une éventuelle quatrième vaque et prévenir l'entrée et la propagation du nouveau variant.





A cet effet, il interpelle encore les populations pour qu'elles aillent se vacciner afin de contrer le virus. "La vaccination reste la meilleure préparation et les vaccins sont disponibles partout dans le pays, donc je vais demander à tous les Sénégalais d'aller se faire vacciner", appelle-t-il.





Les élus aussi sont invités dans le cadre de la sensibilisation à la vaccination et au respect des mesures barrières.