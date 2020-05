Covid-19 : Fadiga dément et précise que les résultats de ses tests sont négatifs

Suite à l'information relayée par des supports en ligne et reprise hier soir sur Seneweb, l'international Khalilou Fadiga a réagi pour démentir, mais aussi pour rassurer ses proches. Non sans apporter des précisions quant aux tests de Covid-19 qu'il a subis et dont les résultats sont revenus négatifs le 22 avril dernier, selon le certificat médical brandi par l'intéressé qui confirme toutefois avoir été en isolement, parce suspecté de Covid-19.