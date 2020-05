Covid 19 : France 24 confirme le leadership sénégalais et africain de Coumba Gawlo

En droite ligne de son engagement pour les causes humanitaires et sociales, Coumba Gawlo joue bien sa partition dans le combat contre la pandémie du coronavirus.En témoignent diverses initiatives de sensibilisation et de plaidoyer comme sa récente prestation sur France 24 qui confirme ainsi le leadership sénégalais et africain de l'artiste.