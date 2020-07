Covid-19/Guédiawaye : Ndèye Saly Diop Dieng accompagne les femmes pour relancer leurs activités

Après le département de Rufisque, Mme Ndèye Saly Diop Dieng et sa délégation ont fait cap sur Guédiawaye, dans l’après-midi de ce mardi 21 juillet. Ce, pour non seulement rencontrer les bénéficiaires de la phase pilote de son Projet d’appui aux femmes du secteur informel impactées par la Covid-19 et constater de visu l’ampleur de leurs pertes et de leurs difficultés, mais aussi pour prendre note de «leur détermination à se relever de la crise et à sauvegarder» leurs activités économiques.







Plus de 40 millions pour relancer les activités de 88 unités économiques





Ici également, la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, après avoir visité l’unité de transformation de céréales de l’Union communale des femmes de Ndiarème Limamou Laye dont le siège se situe à la Maison de la femme, puis un atelier de couture dans la commune de Wakhinane Nimzat et un salon de coiffure à Golf Sud, a procédé à la remise des financements aux bénéficiaires dudit projet.





Elle a ainsi remis un chèque de 5 millions de francs Cfa au Réseau des 14 marchés de Guédiawaye, avant de mettre à la disposition des femmes du secteur informel du département un chèque de 44 millions de francs Cfa. Cette enveloppe permettra de relancer les activités de 88 unités économiques dans les 5 communes du département. Et chaque bénéficiaire va recevoir un accompagnement de 500 000 F Cfa constitué, d’une part, d’une subvention non remboursable de 250 000 F Cfa et, d’autre part, d’un crédit de 250 000 F Cfa octroyé sans intérêt, ni frais de gestion, remboursable sur un an avec un différé possible de 3 mois.





5 millions octroyés au Réseau des 14 marchés





La tutelle signale que, dans ce lot de projets, «un traitement spécial est réservé aux braves femmes du Réseau des 14 marchés de Guédiawaye. Lequel a reçu, des mains de Madame le Ministre, un chèque de 5 millions.





Elle a profité de l’occasion pour féliciter et encourager les femmes à «persévérer dans le travail en réseau pour renforcer leur positionnement stratégique et leurs capacités économiques et financières».





Madame Ndèye Saly Diop Dieng a félicité également «toutes les femmes bénéficiaires avant de les exhorter à «gérer rigoureusement les ressources publiques» mises à leur disposition et à «veiller au respect des obligations contractuelles» liées au remboursement.





1 000 unités économiques ciblées pour la phase pilote





A rappeler que la phase pilote de ce projet d’appui aux unités économiques des femmes du secteur informel impactées par la Covid-19, cible 1 000 unités économiques sélectionnées sous l’égide des autorités administratives au niveau de huit départements du pays (Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye, Thiès, Tivaouane, Mbour et Mbacké) pour un financement initial de 500 millions entièrement mobilisés par le ministère de la Femme.