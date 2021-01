Covid-19 : La Lonase appuie l'hôpital Dalal Jamm et sonne la fin des investissements inutiles

La fondation La Lonase appui l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye en matériel de protection. La direction générale de la Lonase donne une nouvelle impulsion à la boite au plan social. Il faudra maintenant attendre les actions de la fondation de La Lonase plus dans le sérieux c’est-à-dire la santé. Le directeur général de la Lonase (Loterie nationale sénégalaise) donne l’exemple en ce qui concerne l’appui aux structures sanitaires en cette période de pandémie de la Covid19. Elle a offert, par le biais de sa fondation, un important matériel médical de protection aux agents et aux malades de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.





Lat Diop sonne la fin des investissement inutiles et avertit que sous son magistère à la tête de la Loterie nationale sénégalaise, les actions de la fondation La Lonase vont être orientées plus sur des investissements utiles en rapport avec la santé, utiles aux populations et surtout en matière médicale.