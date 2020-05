Covid-19 : la Cité du Golf de Cambérène collecte et distribue "ses" dons

Le Conseil de quartier de la cité du Golf de Cambérène a dans la plus grande discrétion organisé la collecte et la distribution de dons aux familles démunies ou affectées par le Covid-19.





Suivant une approche duale, le Bureau du Conseil de quartier de la cité du Golf de Cambérène - comptant plus de 1000 villas et nichée dans la commune de Golf Sud - a lancé une campagne de collecte de dons, en espèces et en nature, et de recensement des familles dans le besoin. Une commission ad hoc dirigée par le Délégué de quartier a d'abord été mise en place. Siègent dans ladite commission toutes les organisations communautaires de base (OCB) : Bajjenu gox, groupements de femmes, communauté musulmane, communauté chrétienne, association des jeunes, etc.





Des fiches de recensement et d'évaluation des besoins ont été imprimées et distribuées aux potentiels bénéficiaires de l'aide via les organisations nommées supra. Le demandeur avait aussi la possibilité de retirer sa fiche dans les deux boulangeries de la cité et l'un des supermarchés du quartier, en l'occurrence Sen'Teranga. Les fiches remplies ont été renvoyées par les mêmes canaux. Sans compter les données recueillies à travers un formulaire électronique dont le lien avait été diffusé sur les groupes WhatsApp de la Cité.





Les informations reçues ont par la suite été traitées suivant des méthodes statistiques. Par ailleurs, le phoning a aidé à filtrer le fichier des demandeurs pour en extirper des doublons ou des "candidats à l'aide" non-résidents ayant été inscrits à leur insu ou pour quelque autre raison que ce fut. Simultanément, la collecte des dons s'organisait au travers d'un code marchand Orange Money créé à cet effet et l'ouverture d'un magasin pour recevoir les denrées de consommation courante.





Selon une terminologie dictée par le contexte, le Conseil de quartier lance un "WhatsAppton" le 02 mai 2010 à 20 H 39. Un montant de quatre cent soixante-sept mille (467 000 F) a été collecté. L'objectif était d'arriver à un million (1 000 000 F) à la fin de la soirée. A 22 H 46, cet objectif était largement atteint. L'opération s'est poursuivie le lendemain avec un million huit cent cinquante-neuf mille huit-cent cinquante (1 859 850 F) collecté. De nombreux résidents ont mis la main à la poche pour manifester leur solidarité à des familles éprouvées par le Covid-19.





Les OCB, commerces et autorités établis dans le quartier ont également mis la main à la pâte. Le 15 mai, trois millions trente-huit mille six cent (3 038 600 F) sont ainsi récoltés.





Et le samedi 16 mai, les bénéficiaires de l'aide ont reçu un sms les informant que les équipes pour la distribution des kits allaient passer chez eux entre 22 H et 5 H. Au total, cent cinquante (150) kits d'une valeur de quatre millions trois-cent soixante-sept mille cinq cent cinquante (4 367 550 F) ont été distribués. Le kit étant composé d'un sac de riz de 25 kilos, de cinq boites de sucre, de cinq litres d'huile, d'un paquet de 18 savons, d'un savon liquide, de deux bouteilles d'eau de javel, d'un sachet de café de 500 grammes, de deux sachets d'un kilo.