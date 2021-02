Covid-19 / Podor : Les pêcheurs accusent leur ministère de transformer en prêts un don de 1 milliard du Président

Les pêcheurs de Podor disent non à ce qu'ils appellent un détournement d'objectifs de la part de leur ministère de tutelle. En effet, Ibrahima Mall, président des pêcheurs de Podor informe que le ministère veut transformer, sous forme de prêts, le don d'un milliard du Président de la République destiné à leur permettre de faire face aux conséquences de la Covid-19. " Si le ministère veut faire des prêts, il n'a qu'à prendre dans son budget et non transformer un don en prêt", a-t-il soutenu au nom de ses pairs.