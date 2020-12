Covid-19 : "Les aides de l'État ne suffisent pas", déplore l'acteur Charles Berling

L'acteur Charles Berling, invité de France 24, a évoqué la détresse du monde de la culture en France qui a récemment déposé un recours auprès du Conseil d'État pour la réouverture des salles de spectacle.









Le monde de la culture en France continue de se mobiliser pour demander la réouverture des théâtres, des cinémas et des salles de spectacle. Plus de 300 professionnels ont déposé un recours judiciaire, mercredi, pour obtenir gain de cause. Un appel porté notamment par Charles Berling. L'acteur et directeur du théâtre Liberté-Châteauvallon à Toulon était l'invité de France 24.









Le monde de la culture n'a pas dit son dernier mot. Plus de 300 professionnels ont déposé, mercredi 16 décembre, un recours auprès du Conseil d'État pour demander la réouverture des salles de spectacle, fermées jusqu'à début janvier, afin de freiner la propagation du Covid-19.





Le directeur de la scène nationale Châteauvallon-Liberté à Toulon, Charles Berling, a participé à ce recours en référé-liberté. L'acteur évoque sur France 24 le sentiment d'injustice ressenti par le monde de la culture et déplore une précarité de plus en plus importante parmi les artistes en France.