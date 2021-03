Covid-19 : Revivez le discours d'Emmanuel Macron de ce 31 mars

“Il y a eu des retards, il y a eu des choses que nous avons corrigées”, a-t-il concédé à ce sujet. Et de préciser d’emblée: “Mais dans les semaines à venir, nous allons encore augmenter le nombre de doses que nous recevons et nous allons progressivement devenir le premier continent au monde en terme de production de vaccins.”

“Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir, avec un protocole, certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l’ouverture de terrasses”, a-t-il toutefois affirmé ce mercredi. Un calendrier pour la réouverture de l’ensemble des lieux de culture, mais aussi de sport et de loisir sera finalement établi entre la mi-mai et l’été.

“Alors oui, aujourd’hui, pour le mois qui vient, il nous faut nous mobiliser”, a-t-il ajouté. “Le succès de ce mois d’avril et de cette stratégie dépend de chacun d’entre nous, de notre esprit de responsabilité (...) C’est ainsi que nous pourrons progressivement retrouver une vie normale et tirer toutes les leçons de cette épreuve, mais nous tiendrons, unis.”

À partir du 31 mars, les plus de 70 ans pourront demander un rendez-vous de vaccination, puis ce sera les plus de 60 ans à partir du 16 avril et enfin les plus de 50 ans à partir du 15 mai. Pour le reste de la population, le chef de l’État annonce que les rendez-vous seront ouverts à partir de la mi-juin.

“Nous teindrons l’objectif que j’ai fixé”, a assuré en conclusion de ce chapitre Emmanuel Macron, répétant sa promesse que tous les adultes qui le souhaitent pourront se faire vacciner “d’ici la fin de l’été”.

20h16: Des mesures économiques maintenues

“L’accompagnement économique et social sera au rendez-vous”, a promis le chef de l’État, évoquant d’emblée le cas des parents d’élèves qui ne peuvent télétravailler et qui auront droit au chômage partiel pendant que l’établissement de leur enfant est fermé.

“Pour les salariés, les commerçants, les indépendants, les entrepreneurs et les entreprises, tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés”, a encore précisé Emmanuel Macron.

20h11: Les écoles, collèges et lycées ferment pour trois semaines

Emmanuel Macron, qui se félicite de n’avoir pas fermé les écoles depuis la fin du premier confinement au contraire de nombreux pays de l’UE, a annoncé des mesures concernant les établissements scolaires. “Les crèches, les écoles, collèges et lycées vont être fermés pendant trois semaines, avec une adaptation du calendrier scolaire”, déclare le chef de l’État.

Dans le détail le nouveau système fonctionnera ainsi: ane semaine de cours à la maison pour les écoles, collèges et lycée (sauf pour enfants des soignants et ceux en situation de handicap, comme lors du premier confinement) à partir de lundi prochain, le 5 avril. Puis à partir du 12, quelle que soit la zone de vacances, la France entière sera en vacances de printemps jusqu’à la rentrée du 26 avril. À cette date, collèges et lycées feront classe à distance, mais pas les écoles maternelles et primaires qui pourront retourner en cours physiquement.

“C’est la solution la plus adaptée pour freiner le virus tout en préservant l’éducation et donc l’avenir de nos enfants”, s’est justifié Emmanuel Macron, qui a longuement plaidé au cours de son allocution pour une préservation du fonctionnement du système scolaire en dépit de l’épidémie.

Pour les étudiants, le jour de cours en présentiel par semaine restera toutefois possible.

20h08: Les mesures qui concernaient 19 départements étendues à l’ensemble du territoire hexagonal

Emmanuel Macron a annoncé que les mesures sanitaires qui s’appliquaient depuis une semaine aux 19 départements les plus touchés du pays vont être étendues à l’ensemble du territoire hexagonal et à la Corse dès samedi 3 avril, “parce qu’aucune région métropolitaine n’est aujourd’hui épargnée”. Seul l’Outre-mer ne sera donc pas concerné par cette extension.