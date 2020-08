Covid-19 : 4 décès et 116 nouveaux cas positifs avec une hausse des cas communautaires

Selon le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, ces nouveaux malades proviennent de 63 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 53 cas communautaires dans les zones suivantes: Bignona (5), Guédiawaye(5), Thiès (4), Mbour (4), Ziguinchor (4), Keur Massar (3), Liberté 6 (3), Mékhé (3), Sacré-Cœur (3), Saint-Louis (3), Hlm (2) , Ouest-Foire (1), Dakar-Plateau (1), Diamniadio (1), Kédougou (1), Kolda (1), Mbao (1), Médina (1), Diamniadio (1), Thiès (1), Parcelles Assainies (1), Pété (1), Pikine (1), Popenguine (1) et Thiadiaye (1).Egalement porte-parole de ce département ministériel, Dr Ndiaye a signalé 4 décès liés à la Covid-19 enregistrés, hier vendredi 7 août par les autorités sanitaires.Tout en renseignant que 143 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a aussi fait remarquer que l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le 2 mars dernier, début de cette pandémie au Sénégal, 11003 cas positifs au coronavirus ont été notifiés dont 7329 cas guéris, 229 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 3444 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective à savoir le port correct et obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains pour freiner la propagation du coronavirus.