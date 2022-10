Crash du vol Rio-Paris?: «Il y a eu 228 morts pour économiser 5?000 euros»

Lors du procès de l’accident du Rio-Paris en 2009, Airbus et Air France devront faire face aux familles des 228 victimes de la catastrophe. Les audiences, qui démarrent lundi, seront aussi l’occasion d’interroger la capacité d’un constructeur et d’une compagnie aérienne à garantir la sécurité des passagers alors que 3 milliards de personnes prennent l’avion chaque année.