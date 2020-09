Crédit hôtelier et touristique : Les fonds passent de 1 à 15 milliards

Un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19, le tourisme et l'hôtellerie, traverse des moments difficiles. Pour leur relance et dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale, 15 milliards de francs Cfa ont été dégagés pour les fonds de crédit hôtelier et touristique qui, d'habitude, étaient d'un milliard de francs Cfa.





Dans la poursuite de ce soutien et d'accompagnement des entreprises de la chaine de valeur touristique, Renophus et Compact Yaatal ont reçu un financement pour un montant global de 476 878 719 F Cfa. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu hier, à Diamniadio.