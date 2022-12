Culture : Ziguinchor va vibrer aux rythmes du festival Kom-Kom

Après quatorze belles années couronnées de succès, la ville de Ziguinchor va accueillir cette année la 15ème édition du festival international Kom-Kom qui est l'un des plus grands rendez-vous culturels de la région du Sud.







Un événement qui a comme toile de fond de raffermir les liens entre le Nord et le Sud. Au menu, il est prévu de belles prestations artistiques et des découvertes touristiques, tout se déclinera sur la valorisation de la diversité culturelle entre la Casamance, la Gambie et la Guinée Bissau.

Pour cette année, l'événement sera marqué par une touche artistique avec des séries de spectacles, défilés de mode, expositions, concours de poésie.





Ce festival accueille tous les ans, des milliers de festivaliers venus des différentes contrées de la sous-région. Il est considéré aujourd'hui comme un véritable moyen de convergence entre les peuples d'Afrique. Face à la presse, ce jeudi 1er Décembre, le comité d'organisation est revenu sur les grandes innovations de l'édition 20