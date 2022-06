Curage des caniveaux : Le maire Babacar Diop veut " bien gérer" les inondations

La ville de Thiès ne s'est jamais dotée de motopompes selon le maire Babacar Diop. Ce dernier et ses services, ont lancé les opérations pré-hivernales en démarrant le curage des caniveaux et canaux d'évacuation des eaux pluviales.

« Au mois d’avril on avait fait une visite de terrain pour voir la situation sur le terrain surtout les zones d'inondations. Après, nous avions organisé un atelier avec l’école polytechnique, l’université, les services de l’Etat et tous les experts et techniciens qui pouvaient nous aider.

Au sortir de cet atelier, nous avions eu une feuille de route que nous sommes en train de dérouler: des activités pré-hivernales, le saupoudrage et aujourd’hui une des parties les plus importantes c’est le curage des canaux et caniveaux que nous avons débuté. Et ces travaux peuvent nous permettre de bien préparer, bien gérer les inondations" explique le maire Babacar Diop.

Il ajoute : "Même si nous savons que cela ne réglera pas tout le problème. Il y a des problèmes structurels de fond. Si tous les services de l’Etat étaient unanimes sur les questions, c’est que la mairie de ville, les maires de communes et l'Onas devraient assurer le curage. Ne pas faire le curage c’est encourager les inondations " précise le maire Babacar Diop.

Des motopompes pour armer les pompiers

Il pense que l'État central aussi doit jouer sa partition. " Les Mairies sont très faibles, il faut l’intervention de l’Etat central". Et les collectivités peuvent investir seulement à hauteur de leurs moyens.

"Nous allons acheter 10 motopompes. Une première d'ailleurs. Nous allons continuer les discussions avec le préfet, le gouverneur et les ministres concernés pour que les travaux qui doivent être réalisés à Thiès le soient".