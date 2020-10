CYBERCRIMINALITE : Le Sénégal étale son armada judiciaire et reçoit le soutien de l’ONUDC

La pandémie du coronavirus a impulsé au plus haut niveau le nombre de personnes connectées dans le monde. Des personnes qui de plus en plus sont exposées à la cybercriminalité. Une occasion pour le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications de poser le débat sur l’importance de la prévention dans l’utilisation du numérique. Ainsi s’est tenue ce vendredi la cérémonie de lancement d’octobre Cyber, le mois dédié à la lutte contre la cybercriminalité dans le monde.





Le thème de cette édition est intitulé « Cyber Karangé : adoptons les cyber gestes barrières pendant la COVID-19 ». Ladite cérémonie s’est tenue sous la présidence effective du Secrétaire général du ministère de l’Economie numérique. Dans son discours, Yoro Moussa Diallo est particulièrement revenu sur les efforts de l’Etat du Sénégal allant dans le sens d’améliorer les textes judiciaires.





En effet, nonobstant le fait que le Sénégal ait ratifié l’ensemble des traités internationaux, des modifications ont été adoptées pour de meilleurs traitements judiciaires des dossiers liés à la cybercriminalité.





Par ailleurs, le Sénégal reçoit le soutien sans réserve de l’ONUDC. Une collaboration confirmée par la présence de la représentante de ladite institution. Karmen Kantler, dans son allocution est revenu sur l’importance de la sensibilisation pour faire connaitre aux populations les dangers liées à l’essor du numérique.