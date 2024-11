Dak’Art 2024 : L’hôpital Principal de Dakar met l’art au service de la santé mentale

Le pavillon France de l’hôpital Principal de Dakar abrite une exposition d’œuvres d’art réalisées par des patients du service de psychiatrie. Organisée dans le cadre de la 15e Biennale de l’art africain contemporain de Dakar, cette initiative vise à sensibiliser sur les troubles mentaux et à promouvoir une meilleure acceptation des personnes atteintes de ces pathologies dans la société. Intitulée « L’art thérapie sur les sentiers de la guérison », l’exposition a été inaugurée ce jeudi 21 novembre lors d’un vernissage.









L’art, un chemin vers la guérison





Dr El Hadji Malick Sow, psychiatre et médecin militaire, est revenu sur l’importance de cette approche thérapeutique : « Dans le cadre de la biennale de Dakar, l’atelier d’art thérapie de l’hôpital Principal de Dakar organise une exposition. C’est une habitude, à chaque biennale nous exposons et ça permet de mettre en valeur le travail que nos patients font ».





Selon lui, l’art thérapie s’inscrit comme une méthode complémentaire dans le traitement des troubles psychiatriques. « Dans la panoplie des techniques dont nous disposons pour les soigner, il y a l’art thérapie qui est la manière d’utiliser l’art comme médiateur pour soigner. Ça permet au patient d’exprimer ce qu’il a à dire, ce qu’il y a dans son inconscient et ce qui le rend malade », a-t-il expliqué.





Les œuvres présentées reflètent ainsi le parcours des patients, depuis les moments sombres de leur maladie jusqu’à leur rétablissement. « Plus il va mieux, plus les images vont être gaies, colorées », a précisé le psychiatre. Cette année, le thème « The Wake » de la Biennale a été décliné pour illustrer ce processus évolutif.





Une démarche saluée par les autorités





Présente lors du vernissage, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dieye, a tenu à saluer l’initiative. « Cette exposition (…) est une excellente initiative que je voudrais magnifier par son originalité, son impact sur la vie des malades internés au sein du pavillon France », a-t-elle déclaré.





Elle a également mis en avant les bienfaits de l’art thérapie : « L’art thérapie permet à travers l’image et le dialogue de booster l’expression de soi et la conscience de soi. Il peut ainsi aider à décrypter les sentiments du malade, ses souffrances, ses joies, les caractéristiques de son milieu social ».





La ministre a exprimé son admiration pour les artistes ayant participé à l’exposition, qualifiant leurs œuvres de fascinantes et rendant hommage à leur créativité mise au service d’une cause noble. « Je salue le talent et le génie créateur des brillants artistes (…) je leur tire le chapeau ou peut-être le foulard pour ces œuvres fascinantes au service d’une cause très noble », a-t-elle conclu.