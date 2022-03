Dakar-Abidjan : Air Sénégal lance son premier airbus A220-300

(Abidjan, envoyés spéciaux) - L’Airbus A220-300 de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal est désormais dans les airs. Après sa réception en décembre dernier par le président de la République, le tout neuf et dernier avion de la flotte de Air Sénégal a effectué, ce jeudi 17 mars 2022, son premier vol inaugural et commercial sur Abidjan (Côte d’Ivoire). Un voyage agréable et convivial au cours duquel des partenaires, entre autres, de la compagnie aérienne nationale ont eu le grand plaisir de découvrir l’appareil.









Un vol avec un succès inédit





En effet, ce premier vol fut un grand succès au grand bonheur des passagers et partenaires de la compagnie à bord, avec à sa tête son Directeur général, Ibrahima Kane. Ici, hommes et femmes, adultes et jeunes, Sénégalais comme étrangers, tous ont été ravis et séduits d’avoir fait le trajet Dakar-Abidjan dans une cabine exceptionnellement spacieuse doublée de commodités dans ce nouvel avion. C'était donc une belle expérience passager.





Plus de confort à bord





Baptisé « Niokolo Koba » par le président de la République en hommage au Sénégal oriental, une région riche de part son patrimoine culturel, l’A220-300 est un appareil à la pointe de la technologie. Avec ses 133 sièges dont 8 en classe business et 125 en classe économique, cet avion A220-300 de la compagnie aérienne nationale est doté de moteurs de dernière génération développés par Pratt & Whitney.





Il s’agit ici, de l’un des avions monocouloirs de petite capacité les plus efficients au monde. Il est à la fois robuste et raffiné offrant les mêmes commodités qu’un avion long-courrier par sa cabine spacieuse, ses sièges de grand confort, ses hublots panoramiques et ses larges coffres à bagages. Chaque fauteuil est équipé de prises USB individuelles. Et l’avion dispose d’ambiances lumineuses adaptées à chaque phase de vol. Ce qui lui procure un confort inégalé et un plaisir de voyager aux passagers.





Moins de CO2, plus silencieux





Cet avion de dernière génération joue un rôle déterminant dans la réduction de l’empreinte environnementale de Air Sénégal. Conçu avec des matériaux plus légers et équipé de nouveaux moteurs avec une voilure optimisée, l’A220-300 offre des performances énergétiques inégalées. Il pollue moins et fait moins de bruit par rapport aux autres avions. A l'atterrissage à Abidjan, le commandant de bord a annoncé une économie de carburant de 1,5 tonne sur le vol.





En effet, selon le Dg de Air Sénégal, l’exploitation de l’A220-300 est moins coûteuse avec 25% de moins sur le carburant et sur le rejet du gaz carbonique et 50% de réduction de l’empreinte sonore. Sa mise en service va « booster de manière significative » le trafic de la compagnie et engendrer une nette plus-value sur ses recettes. Une empreinte environnementale réduite.





A en croire Ibrahima Kane, ce nouvel appareil permettra de « satisfaire » la clientèle croissante d’Air Sénégal entre son hub de Dakar et les villes comme Abidjan, Casablanca et Barcelone.





L’arrivée de 7 autres A220-300 annoncée dont 2 en fin d’année





Dans sa politique d’extension de son réseau et de transformation de sa flotte moderne, Air Sénégal a opté d’intégrer dans son parc aérien des appareils de dernière génération. Et l’A220-300 va constituer une part importante de sa flotte avec l’arrivée prochaine de 7 autres appareils du même type dont deux en fin 2022.