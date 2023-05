Dakar accueille la conférence des régulateurs postaux africains

Ce 23 mai 2023, Dakar a accueilli une forte communauté de l’écosystème postal de l’Afrique au King Fahd Palace. Ce à l’occasion d’une session de formation, de renforcement des capacités des personnes en charge de la régulation postale en Afrique. Ce cadre d’échanges, de réflexions, de partage, réunit 32 pays de la région Afrique pour une durée de 48h (23-24 mai). Sous la présence du directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdou Karim Sall, la cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, Moussa Bocar Thiam.









À cette occasion, le ministre a rappelé « l’importance et le rôle stratégique du secteur postal dans le développement socio-économique ainsi que sa contribution dans la cohésion sociale et à l’inclusion financière de nos pays ».







Aujourd’hui, l’avènement du numérique exige un changement de paradigmes pour tous les domaines d’activités. C’est dans ce sens que le secteur postal est à pied d’œuvre pour s’adapter à l’ère numérique et renforcer ses services postaux par la mise à niveau des cadres et gestionnaires dudit secteur. C’est d’ailleurs le thème central de cette année « la régulation à l’ère du numérique au service d’un secteur postal durable ».





D’après le directeur général de l’ARTP, “267 milliards de dollars de chiffres d’affaires sont engrangés dans ce domaine”. “Mais, pour pouvoir capter ces ressources, l’Afrique doit se préparer et cela demande un certain nombre de préalables notamment l’organisation du secteur, la mise en place d’outils et leviers régulatoires pour faire face à cette mutation profonde qui est en train de s’opérer”, constate Abdou Karim Sall.





Pour rappel, la conférence des régulateurs postaux africains est un cadre privilégié pour les parties prenantes du secteur, à savoir les États, les autorités de régulation et les opérateurs, pour échanger autour de problématiques communes et actuelles, aborder les enjeux propres au secteur en vue de dégager des pistes d’amélioration de la régulation.