Dakar : Barthélémy Dias lance un grand projet d'installation de 200 toilettes publiques

Le Maire de Dakar, Barthélémy Dias est dans l’élan de poser des jalons de modernisations de la capitale. Il a effectué, une visite de chantier, ce mardi 4 juin 2024 pour inspecter l'avancement des travaux d'installation de toilettes publiques dans les communes de Patte d'Oie et Yoff. Cette initiative s'inscrit dans un vaste projet ambitieux de la ville qui vise à installer 200 toilettes publiques dans des lieux stratégiques.









Lors de cette visite, le Maire Barthélémy Dias a été bien accueilli par les femmes qui s'activent au marché poisson de Grand Médine. Il a magnifié l'état d'avancement des travaux sur le terrain avec les services de la ville de Dakar. Ce dernier a annoncé que le projet, porté par la ville, consiste à répondre aux attentes des Dakarois. "Ces toilettes seront installées dans les marchés de Dakar sans aucune exception, dans les gares-routières, les sites d’affluence, bref, dans tous les endroits où il y a du monde pour diverses activités "a martelé l'édile de la ville de Dakar.





Ce projet, au-delà de son aspect pratique, s'inscrit dans une démarche de sensibilisation des citoyens à l'importance de maintenir des comportements civiques. Barthélémy Dias a évoqué la nécessité de suivre l'exemple des grandes métropoles occidentales telles que Paris et Washington en matière d'hygiène et de propreté urbaine. Il a également souligné que l'entretien et la sécurité de ces toilettes seront assurés par la ville, chaque installation étant supervisée par un volontaire. "Ces blocs sont répartis en deux parties, pour hommes et femmes, et chaque bloc a un accès pour les personnes vivant avec un handicap " a-t-il ajouté.





Par ailleurs, la réaction des habitants et responsables locaux a été unanimement positive. Dame Guèye, président du garage de Patte d'Oie, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative du maire : "Pour nous, ces toilettes étaient une vieille revendication pour la gare-routière depuis des années. Ici, tout le monde est content, nous allons tout faire pour préserver ces toilettes."