Dakar Dem Dikk : Assane Mbengue veut une « transformation profonde et harmonisée »

Dakar Dem Dikk doit jouer son rôle dans le maillage uniformisé du système de transport urbain au Sénégal. C’est du moins la conviction et l’ambition du nouveau directeur général de la structure. Pour se faire, Assane Mbengue ambitionne une « transformation profonde et harmonisée en réponse à l’appel d’une mobilité dynamique basée sur l’inter connectivité des différents modes de transports » a-t-il déclaré ce jeudi 30 mai lors de la cérémonie officielle de passation de service à la tête de la structure. Le titulaire d’un master 2 en administration des affaires veut ainsi mettre Dakar Dem Dikk sur « la route de la modernité tenant en compte la préservation de notre planète et de notre environnement ».









Pour consolider les acquis sur la digitalisation de la structure qui est l’un des 3 trois axes prioritaires sur lequel a travaillé la direction sortante, Assane Mbengue envisage « d’interconnecter les services. Ceci permettra de répondre davantage aux attentes des usagers ».





Conscients des défis à relever, M. Mbengue promet aux travailleurs de la société Dakar Dem Dikk de « ramener un climat social apaisé, un environnement propice à l’épanouissement des travailleurs. Dans nos priorités, figurent l’amélioration des conditions de travail et de vie des collaborateurs à tous les niveaux en donnant une attention particulière aux chauffeurs et receveurs », a-t-il affirmé.





Le directeur sortant de la société, Ousmane Sylla a profité de cette cérémonie organisée à la direction générale de la structure pour revenir sur son bilan. « Nous avons réussi le maillage d’une bonne partie du territoire avec l’achèvement du projet de renouvellement du parc avec 370 bus dont 293 pour Dakar et sa banlieue et 77 bus interurbains. Une ambition de faire de DDD un symbole d’équité territoriale a permis la relance des lignes du Nord en 2023, l’ouverture des lignes du sud, l’ouverture de Dakar Kaffrine et Dakar Bakel en 2022, en renforçant entre autres les lignes Dakar Tamba », a-t-il dit avant d’ajouter que sous sa direction, DDD a atteint « un niveau de recettes de 38 millions par jour en 2024 contre 21 millions en 2022. Nous avons également fait des économies au niveau des charges de plus de 4 milliards en 2023 ».