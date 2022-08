Dakar, Tamba, Touba : Une délégation de la BID apprécie positivement les réalisations de PROMOVILLES

Entre le 16 et le 19 août, une délégation de la Banque Islamique de Développement (BID) a effectué une série de visites pour apprécier les chantiers réalisés par le Programme de Modernisation des Villes (Promovilles). Trois étapes étaient au cœur de cette tournée : Dakar, Touba, Tambacounda.









À Touba, Promovilles a initié la réalisation d’une voirie assainie, éclairée et aménagée de 13 km le long du grand boulevard des 30 m qui est une des rocades de la ville sainte. D’un coût d’environ de 10 milliards, il est exécuté à plus de 96% avec 13 km de route déjà ouverts à la circulation. A terme, cette voirie va impacter le trafic au sein de Touba surtout pendant le magal, notamment au niveau des 09 quartiers traversés dont Khayra, Darou miname, Darou Khoudoss, Ndamatou, etc.





L’assainissement a, également, occupé une place particulière dans les travaux avec le traitement de 13 points bas dont 3 critiques et la réalisation de 3 Km de caniveaux et de buses pour le drainage.





La mise en place de l’éclairage public, sur tout le linéaire, avec la pose de 425 candélabres, est, en outre, presque terminée. Tous les candélabres ont été posés et des tests ont même été effectués à Khayra.





À Tambacounda, Promovilles a aménagé 15 km de voirie et réalisé un mis en place un réseau d’éclairage public moderne avec 436 lampadaires modernes installés. Montant total du financement de ces opérations : 8,7 milliards F CFA dont 5,1 milliards F CFA provenant de la BID.





Présent sur place lors de la tournée, le chargé des opérations de la BID, Rachid Sam, a apprécié l’impact de ses réalisations sur le quotidien des populations locales.





Ces dernières ont également souligné l’évolution positive que ces infrastructures ont entraînée dans leur quotidien.