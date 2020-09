Dame Mbodj sur Cheikh Yérim: "le jour où nous l'avons fait descendre du podium"

Le secrétaire général du Cusems authentique a une histoire particulière avec le journaliste Cheikh Yérim Seck. Revenant sur son parcours d'élève "terrible", Dame Mbodj nous conte son passage au lycée Malick Sall de Louga, établissement scolaire qu"il partageait avec le leader du mouvement C221."Un jour, alors que nous voulions mobiliser tous les élèves pour ne pas faire cours, Cheikh Yérim en élève très brillant et influent a voulu monter sur le podium et convaincre tout le monde à rejoindre les classes. Nous avons été obligés de le huer pour l'empêcher de parler et de le faire descendre du podium", confie Dame Mbodj.