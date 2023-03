[Enquête exclusive] Dans l’univers des accros au ‘’volet’´ : une excitation malsaine

La drogue et la fougue de la jeunesse sont un cocktail explosif. Notre pays renoue tristement avec la violence poussant même à s'interroger sur la lucidité de certains jeunes qui allient "pillage" et violence. Toutes les occasions sont bonnes, combat de lutte, match de football et ou simples manifestations dans la rue. Des biens publics caillassés, à des individus agressés, les actes sont inexplicables. Les jeunes usent et abusent des drogues vendues au détail comme les bonbons à la boutique du coin. Une nouvelle drogue, ecstasy, plus connue sous le nom de "volet’’ est difficilement différenciable à un comprimé ou un bonbon.



Elle est pourtant un tueur silencieux et est en train de faire des ravages. Dans cet élément, Seneweb perce le mystère. En effet, nous avons mené une enquête auprès de trois jeunes, une fille et deux garçons de moins de 20 ans, consommateurs de cette drogue. Ils ont ainsi raconté leurs mésaventures dans le domaine.



Nous nous sommes également rendus à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, pour une expérience médicale. Un médecin, à cœur ouvert, nous a fait le diagnostic complet...



Suivez la vidéo