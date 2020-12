De l’héroïne à la méthadone : Le parcours atypique d'Ely, un ancien drogué

ll est issu d’une bonne famille. Il a un parcours assez normal comme le veut la société. Il est parti à l’école quand il fallait, il a aussi appris le Coran comme tout bon musulman. Après l’école, il a eu un métier. Il vivait de la sueur de son front. Il était considéré et reconnu par la société.





Mais un beau jour vint le clivage. A cause d’amis peut fréquentables, il a sombré dans un trou noir. Nous l'appellerons Ely, non pas pour cacher son identité mais pour qu’il puisse être le portevoix de toute une jeunesse qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain, sans en comprendre les tenants et les aboutissants et qui aujourd’hui s’est engagée à sortir du trou... seule.