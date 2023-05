Décès de Claude Diaw : le témoignage touchant de son père Abdoulaye Diaw

C’est avec le cœur meurtri que Abdoulaye Diaw se souviendra de cette date du 28 mai 2023. Date à laquelle la grande faucheuse a frappé dans sa famille.



En effet son fils Ousseynou Claude Diaw a été rappelé à Dieu en ce jour et l’enterrement a eu lieu ce 29 mai au cimetière musulman Bakhiya de Yoff.



Au micro de la TFM où le jeune Claude a servi quelques temps en tant que technicien, son père Abdoulaye Diaw regrette « un fils correct, intègre, bien éduqué, très sociable » et dont il est fier.



La douleur est toujours vivace pour le monde de la culture qui, également, pleure son fils. « Claude était un musicien-batteur hors pair, jovial, simple et très généreux », se souviennent la plupart des amis du défunt, via les plateformes digitales.



« Va en paix Claude. Je garderai ton sourire à jamais. Tu as été bon, généreux et extrêmement gentil. Un batteur formidable. Claude, que Dieu t’accueille dans son paradis », prie Didier Awadi qui a eu à collaborer avec le regretté disparu.



Seneweb présente ses condoléances au journaliste sportif, à la chanteuse Souadou sœur du défunt et à toute la famille éplorée.