Décès de Me Pape Jean Seye : L’ultime plaidoirie de l'avocat dans l'affaire Gas le Salvador

Arraché à notre affection, jeudi dernier, Maitre Pape Jean Seye est parti sur la pointe des pieds. Avocat émérite, spécialiste du droit du travail, et du droit pénal, il était aussi un homme très engagé dans son travail. Pour preuve, le jour même de son rappel à Dieu, il a étalé tout son savoir-faire dans le dossier opposant Mansour Faye à l’activiste Alé Thiam plus connu sous le nom de Gas El Salvador. Toutefois, on retiendra que pour sa toute dernière plaidoirie, la robe noire avait mis l’accent sur une médiation pénale qu’il a proposée à la défense afin que le jeune activiste Saint-Louisien présente ses excuses à Mansour Faye en lieu et place d’un procès. Comme qui dirait, un mauvais arrangement veut mieux qu'un bon procès.

« Quand je venais ce matin, il était question de donner suite à la rencontre que Mansour avait eue avec la famille de Gas El Salvador. Ce pardon était subordonné à une seule condition : que Gas présente devant le tribunal ses excuses publiques ». C’est par ces propos que le défunt avocat s’était adressé à la presse à sa sortie du tribunal. Une image qui colle bien à l’homme qui est décrit par ses proches comme un homme de consensus et de paix. Pour preuve, dans ses derniers propos devant la presse, il a même révélé avoir plusieurs fois demandé à Mansour Faye de ne pas porter plainte lors des premières attaques de l’activiste.